Как отмыть из духовки самый старый жир: блогерша назвала лайфхак, который будут все повторять

Длительное пользование духовкой приводит к тому, что на ней оседает жир и остатки пищи. Важно их вовремя вытирать, потому что со временем он будет только налипать и накапливаться. Но даже самый старый жир можно убрать, если знать определенный секрет.

София Сизова поделилась с подписчиками интересным и легким способом удаления жира, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм блогера.

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Как удалить жир из духовки

По ее словам, надо взять два стакана воды, две столовые ложки соды, две столовые ложки лимонной кислоты, полстакана уксуса и половину лимона. Всю эту смесь вылейте на противень, включите духовку на максимальную температуру и подождите 20 минут. Частичку лимона для запаха можно оставить на самом противне с жидкостью.

Этот метод способствует тому, чтобы весь жир и нагар сошел. Нужно просто протереть все губкой, а после этого вытереть тряпкой или бумажным полотенцем. Таким же способом можно отмыть микроволновку-духовку.

Удаление жира народным методом: смотрите видео

Кроме того, избавиться от жирных отложений в духовой печи можно благодаря только лимонам. Вам нужны несколько плодов измельченных фруктов, которые надо поставить в посуду для запекания, залить водой и поставить в духовую печь при 200 градусах на 30 минут. После этого вам нужно будет взять только влажную тряпку и удалить ею всю грязь из духовки.