Если вы научитесь затачивать ножницы самостоятельно, вы сможете легко обновить этот бытовой инструмент дома, и вам не придется заменять его каждые несколько лет. Если вы заметили, что вам нужно значительно больше времени, чтобы разрезать вещи, тогда время задуматься над тем, что нужно наточить ножницы, пишет The Spruce.

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Как часто нужно точить ножницы

Точного ответа на этот вопрос нет, но скорее всего, вы и сами заметите, когда наступит время заточить ваши ножницы: когда вам придется несколько раз резать одно место, чтобы достичь желаемого результата.

Но общее правило заключается в том, что ножницы следует затачивать примерно дважды в год, или чаще, если вы пользуетесь ими регулярно. Но если вы редко достаете их из ящика, достаточно будет и заточки один раз в год. Существует несколько методов заточки ножниц, и вы можете использовать тот, что будет удобнее конкретно вам.



Ножницы нужно регулярно точить / Фото Pexels

Алюминиевая фольга

Для использования этого метода вам понадобится только небольшой кусочек фольги. Сложите его в несколько раз, чтобы получить полоску, толще листа бумаги. После этого ножницами порежьте полоску по всей длине лезвия, а тканью протрите ножницы, чтобы удалить остатки грязи.

Наждачная бумага

Шероховатая текстура наждачной бумаги будет очень полезной, когда вам нужно будет заточить ножницы. Восстановить остроту поможет всего один небольшой кусочек, и вот как им воспользоваться:

Возьмите кусочек бумаги зернистостью 150 – 200, сложите пополам так, чтобы шероховатая часть была наружу, а нижняя сторона – внутри.

Ножницами порежьте сложенную наждачную бумагу несколько раз, убедившись, что лезвие по всей длине касается шероховатой поверхности.

Точильный камень

Конечно же, наиболее надежный способ наточить ножницы – это воспользоваться точильным камнем. Но для этого вам нужно будет сперва разобрать ножницы, убрав средний винт, который и удерживает два лезвия вместе.

После этого смажьте камень маслом или водой и начните заточку. После завершения процесса удалите остатки мусора и снова соберите ножницы.