Якщо ви навчитеся загострювати ножиці самостійно, ви зможете легко оновити цей побутовий інструмент вдома, і вам не доведеться замінювати його кожні кілька років. Якщо ви помітили, що вам потрібно значно більше часу, аби розрізати речі, тоді час замислитися над тим, що потрібно наточити ножиці, пише The Spruce.

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Як часто потрібно точити ножиці

Точної відповіді на це запитання немає, але скоріш за все, ви й самі помітите, коли настане час заточити ваші ножиці: коли вам доведеться кілька разів різати одне місце, аби досягти бажаного результату.

Але загальне правило полягає у тому, що ножиці слід заточувати приблизно двічі на рік, або й частіше, якщо ви користуєтеся ними регулярно. Але якщо ви рідко дістаєте їх з шухляди, достатньо буде й заточування один раз на рік. Існує кілька методів заточування ножиць, і ви можете використати той, що буде зручніший конкретно вам.



Ножиці потрібно регулярно точити / Фото Pexels

Алюмінієва фольга

Для використання цього методу вам знадобиться тільки невеликий шматочок фольги. Складіть його в кілька разів, аби отримати смужку, товщу за аркуш паперу. Після цього ножицями поріжте смужку по всій довжині леза, а тканиною протріть ножиці, аби видалити залишки бруду.

Наждачний папір

Шорстка текстура наждачного паперу буде дуже корисною, коли вам потрібно буде заточити ножиці. Відновити гостроту допоможе всього один невеликий шматочок, і ось як ним скористатися:

Візьміть шматочок паперу зернистістю 150 – 200, складіть навпіл так, щоб шорстка частина була назовні, а нижня сторона – всередині.

Ножицями поріжте складений наждачний папір кілька разів, переконавшись, що лезо по всій довжині торкається шорсткої поверхні.

Точильний камінь

Звісно ж, найбільш надійний спосіб наточити ножиці – це скористатися точильним каменем. Але для цього вам потрібно буде спершу розібрати ножиці, прибравши середній гвинт, який і утримує два леза разом.

Після цього змастіть камінь олією чи водою та почніть заточування. Після завершення процесу видаліть залишки сміття та знову зберіть ножиці.