Повернути білий колір підвіконню можна завдяки кільком дієвим засобам, які радять використовувати господині, пише УНІАН. Підвіконня відмиються досить швидко і здивують результатом.

Читайте також Чому в гостях не можна мити посуд: головна причина, про яку ви не знали

Засіб для миття посуду

Відбілити підвіконня може рідина, яку ми використовуємо для миття посуду. Речовина чудово справляється з жиром, брудом, жовтими плямами, слідами клею чи колами від квіткових горщиків. Щоб відмити підвіконня вам знадобиться тверда щітка.

Нанесіть засіб на підвіконня й спініть мокрою губкою. Залишіть в такому стані на 10 хвилин, а потім протріть поверхню щіткою.

Перекис водню

Цей засіб чудово видаляє складні плями та жир. Перекис треба нанести на губку й протерти нею підвіконня. Засіб залишіть на 10 хвилин й протріть чистою ганчіркою. Після обробки провітріть кімнату.



Підвіконня можна відмити до білосніжного стану / Фото Pexels

Сода

За допомогою соди можна відмити старе підвіконня від жовтих плям, залишків клею чи будматеріалів. У першому випадку соду треба розсипати по підвіконню й протерти губкою, змоченою в оцті. Спінений розчин треба залишити на 30 хвилин, а тоді промити ганчіркою.

Для другого способу, соду треба змішати з пральним порошком. Підвіконня протріть вологою серветкою й насипте зверху суміш. Залишіть все на 2 години, а після цього протріть поверхню щіткою.

Меламінова губка

Ця річ добре очищає забруднення. Меламінова губка проста у використанні. Її треба лише намочити у воді й протерти підвіконня до блиску.

Підвіконня також можна чистити хімічними засобами: доместосом чи засобом для ванної силіт. Також можете використовувати спеціальні спреї від жирних плям, які легко впораються з брудом.