Вернуть белый цвет подоконнику можно благодаря нескольким действенным средствам, которые советуют использовать хозяйки, пишет УНИАН. Подоконники отмоются достаточно быстро и удивят результатом.

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Средство для мытья посуды

Отбелить подоконник может жидкость, которую мы используем для мытья посуды. Вещество прекрасно справляется с жиром, грязью, желтыми пятнами, следами клея или кругами от цветочных горшков. Чтобы отмыть подоконник вам понадобится твердая щетка.

Нанесите средство на подоконник и вспеньте мокрой губкой. Оставьте в таком состоянии на 10 минут, а затем протрите поверхность щеткой.

Перекись водорода

Это средство прекрасно удаляет сложные пятна и жир. Перекись надо нанести на губку и протереть ею подоконник. Средство оставьте на 10 минут и протрите чистой тряпкой. После обработки проветрите комнату.



Подоконники можно отмыть до белого состояния / Фото Pexels

Сода

С помощью соды можно отмыть старый подоконник от желтых пятен, остатков клея или стройматериалов. В первом случае соду надо рассыпать по подоконнику и протереть губкой, смоченной в уксусе. Вспененный раствор надо оставить на 30 минут, а потом промыть тряпкой.

Для второго способа, соду надо смешать со стиральным порошком. Подоконник протрите влажной салфеткой и насыпьте сверху смесь. Оставьте все на 2 часа, а после этого протрите поверхность щеткой.

Меламиновая губка

Эта вещь хорошо очищает загрязнения. Меламиновая губка проста в использовании. Ее надо только намочить в воде и протереть подоконник до блеска.

Подоконники можно чистить химическими средствами: доместосом или средством для ванной силит. Также можете использовать специальные спреи от жирных пятен, которые легко справятся с грязью.