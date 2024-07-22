Чем подкормить картофель в июле, чтобы потом выбирать его ведрами

Всего одна простая подкормка, которую вы можете приготовить самостоятельно, может увеличить урожайность картофеля в разы.

Именно в июле огородникам очень важно уделить картофелю достаточно много внимания, ведь в этот период начинается формирование клубня. А от количества и качества подкормки, которую вы внесете в почву, зависит и урожайность.

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Жидкая подкормка картофеля

Очень эффективной подкормкой для картофеля будет жидкая смесь. Клубни могут очень быстро впитывать такое удобрение и начнут расти просто на глазах. Именно жидкая подкормка будет лучше всего для ускорения созревания картофеля, увеличение ее устойчивости к болезням и подпитки микроэлементами.

Один из недостатков этого способа – это трудоемкость в использовании, ведь вам придется вручную полить каждый куст.

Один из лучших вариантов для июльской подкормки – это настой трав и дрожжей. Если у вас есть бочка объемом 100 литров, вам нужно взять 2 ведра сорняков и 3 пачки сухих дрожжей.

Смесь нужно залить водой и оставить настаиваться на 5 – 7 дней. После этого по желанию вы можете внести 2 столовые ложки минерального удобрения – например, гумата калия или нитроамфоски.

После того, как вы приготовите раствор, нужно подкормить им картофельные грядки. Под каждый куст нужно вылить по 2 литра смеси. Разбавлять ее дополнительно не нужно, а подкормку обычно проводят в сухую погоду.



Картофель нуждается в подкормке / Фото Pexels

Комплексная подкормка картофеля

Этот способ будет гораздо проще, ведь вам не нужно ничего смешивать – просто возьмите готовое комплексное удобрение. Полезной для грядок будет азофоска, ее нужно рассыпать по 2 чайные ложки под каждый куст, а после этого обильно полить грядки.

Кстати, подпитывать картофель минеральными веществами не стоит, если до сбора урожая осталось меньше, чем две недели, ведь нитраты из удобрений могут попасть в картофель и вызвать отравление.