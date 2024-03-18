Будет цвести целое лето: какими удобрениями надо подкормить розу

Чтобы розы обильно цвели, их нужно подкармливать после зимы всевозможными удобрениями. Очень важно подкормить кусты цветов именно в начале весны. Это даст стимул побегам образовать новое количество бутонов.

Прежде чем взяться за подпитку, розу надо обрезать от сухих и поврежденных ветвей, пишут Porady 24. Это обязательный этап в уходе, поэтому не стоит им пренебрегать. Только после обрезки можете начинать подкармливать цветы.

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Подкормка хорошо повлияет на рост роз, поэтому они будут радовать вас пышными и ароматными цветами все лето. Она является гарантией длительного цветения.

Розу надо регулярно подпитывать азотом, фосфором и калием. Они помогут простимулировать рост куста. Если не добавлять никаких удобрений, то цветок может часто болеть. Также садоводы советуют подпитывать розу цинком, магнием и железом.

Для чего нужна подкормка весной

Подкормка приводит к стимуляции роста листочков и побегов, а для формирования куста и бутонов в начале весны нужен азот. Фосфор отвечает за количество цветов и здоровье всего куста. Калий стимулирует обмен влаги и подпитывает иммунитет растения. При закладке цветочных бутонов нужен именно магний.



Что надо знать о подкормке роз / Фото Pexels

Подкормка минеральными удобрениями

Минеральные удобрения обеспечивают быстрый рост цветов, а срезанные розы будут долго стоять в вазе и не увядать. После зимы можно использовать комплексную подкормку – нитрофоску. На 10 литров воды добавьте 15-20 граммов препарата и подлейте куст.

Гумат натрия используют для опрыскивания розы перед цветением. Он будет действовать, как стимулятор роста. Через 3 недели после внесения основного удобрения, розу надо подкармливать кальциевой селитрой. Для этого 20 граммов разведите в 10 литрах волы. На один куст нужно 5 литров удобрения.

Выбирая комплексное удобрение, важно обратить внимание на то, чтобы оно подходило для весенней подкормки. Кроме основных питательных веществ, такие удобрения содержат микроэлементы, которые нужны розе.