Чеснок вырастет огромным: вот 3 действия, которые нужно выполнить в июне

Каждый дачник имеет свои проверенные временем лайфхаки, которые позволяют собрать хороший урожай даже с небольшого участка. И для чеснока это – правильная и своевременная подкормка.

Чеснок выращивают почти на каждом участке, и для того, чтобы урожай удался, нужно не забывать и о подкормке, и о поливе. А также нужно принять меры, чтобы он преждевременно не пожелтел.

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Чем подкормить чеснок

Для того, чтобы чеснок хорошо рос и тратил элементы питания на луковицы, а не на стрелы, их нужно обрывать, оставив всего 3 – 4 штуки. Когда же они начнут лопаться, это будет сигналом, что уже пора выкапывать урожай.

Но для того, чтобы этот урожай порадовал вас, предварительно в июне нужно внести правильную подкормку. Вы можете использовать удобрение с таким содержанием: 3% азота, 11% фосфора, 38% калия и развести 20 – 25 граммов на 10 литров воды.



Чеснок нужно подкармливать в июне / Фото Pexels

Если вы не имеете комплексных удобрений, тогда подойдет и сульфат калия – его нужно использовать в количестве 20 граммов на 10 литров воды.

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Итак, вот три основные задачи, о которых нельзя забывать огороднику в июне: вовремя поливать чеснок, обрывать стрелки на нем и не забывать о подкормке.

Вот еще несколько вариантов удобрений для этой культуры: