Денежное дерево будет цвести постоянно: нужны всего две подкормки

Денежное дерево – это очень популярное растение, которое можно найти в очень многих домах. Но далеко не все знают, что оно может еще и цвести.

Цветет денежное дерево нечасто, поэтому, скорее всего, вам еще не приходилось видеть это явление. Впрочем, исправить это довольно просто: нужно только использовать три чрезвычайно простые ингредиенты.

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Как заставить зацвести денежное дерево

Денежное дерево также называют толстянкой или красавицей, и оно чрезвычайно популярно. Несмотря на то, что все знают, насколько неприхотливой является это растение, увидеть ее цветения удается далеко не каждому. Поэтому если у вас дома есть это растение, вы можете заставить его выбросить необычайной красоты цветы.

И для того, чтобы денежное дерево зацвело, нужно придерживаться всего нескольких достаточно простых правил. И прежде всего растению нужна подкормка. Для того, чтобы растение не болело и росло крепким, а значит, имело силы на цветение, нельзя забывать о калии.

Еще один важный элемент, без которого денежное дерево не может обойтись – это фосфор. Он дает дереву жизненные силы и благоприятно влияет на корни, а также очень полезен для образования новых ростков. В небольших количествах нужен денежному дереву и азот. Впрочем, не стоит забывать, что избыток этого питательного вещества может оказаться губительным для толстянки.



Денежное дерево нужно подпитывать / Фото Pexels

Опытные цветоводы советуют каждую осень готовить для денежного дерева подкормку из яичной скорлупы, сахара и золы. Скорлупу, которая насытит растение кальцием, нужно просушить и измельчить в кофемолке. Порошок высыпайте прямо на почву. Пепел – это источник очень полезных витаминов для всех домашних цветов. Он богат и на калий, и на фосфор, а также в нем есть и немного азота.

Зато глюкоза или сахар служит для растения источником энергии. Сахарный раствор будет благоприятно влиять на рост новых побегов и подтолкнет растения к цветению.

Вот как приготовить удобрение:

1 ложка молотой скорлупы;

1 столовая ложка золы;

1 чайная ложка сахара.

Все нужно тщательно перемешать, а после этого рассыпать по земле возле растения. Можно слегка разрыхлить почву и полить растение.