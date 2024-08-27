Грошове дерево буде цвісти постійно: потрібні всього два підживлення

Грошове дерево – це дуже популярна рослина, яку можна знайти у дуже багатьох домівках. Та далеко не всі знають, що воно може ще й цвісти.

Цвіте грошове дерево нечасто, тож, скоріш за все, вам ще не доводилося бачити це явище. Втім, виправити це досить просто: потрібно тільки використати три надзвичайно прості інгредієнти.

Цікаво Готуємося до зими: що зробити, щоб картопля не проростала у погребі

Як змусити зацвісти грошове дерево

Грошове дерево також називають товстянкою чи красулою, і воно надзвичайно популярне. Попри те, що усі знають, наскільки невибагливою є ця рослина, побачити її цвітіння вдається далеко не кожному. Тож якщо у вас вдома є ця рослина, ви можете змусити її викинути надзвичайної краси квіти.

І для того, щоб грошове дерево зацвіло, потрібно дотримуватися всього кількох досить простих правил. І перш за все рослині потрібне підживлення. Для того, щоб рослина не хворіла та росла міцною, а значить, мала сили на цвітіння, не можна забувати про калій.

Ще один важливий елемент, без якого грошове дерево не може обійтися – це фосфор. Він дає дереву життєві сили та сприятливо впливає на коріння, а також дуже корисний для утворення нових паростків. У невеликих кількостях потрібний грошовому дереву і азот. Втім, не варто забувати, що надлишок цієї поживної речовини може виявитися згубним для товстянки.



Грошове дерево потрібно підживлювати / Фото Pexels

Досвідчені квітникарі радять кожної осені готувати для грошового дерева підживлення з яєчної шкаралупи, цукру та попелу. Шкаралупу, яка наситить рослину кальцієм, потрібно просушити та подрібнити у кавомолці. Порошок висипайте прямо на ґрунт. Попіл – це джерело дуже корисних вітамінів для усіх домашніх квітів. Він багатий і на калій, і на фосфор, а також у ньому є і трохи азоту.

Натомість глюкоза чи цукор служить для рослини джерелом енергії. Цукровий розчин сприятливо впливатиме на ріст нових пагонів та підштовхне рослини до цвітіння.

Ось як приготувати добриво:

1 ложка меленої шкаралупи;

1 столова ложка попелу;

1 чайна ложка цукру.

Усе потрібно ретельно перемішати, а після цього розсипати по землі біля рослини. Можна злегка розпушити ґрунт та полити рослину.