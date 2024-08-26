Для того, щоб картопля швидше часу не проростала у погребі треба правильно її зберігати. У коморі треба всього лише створити необхідні умови.

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Щоб картопля добре зберігалася, потрібно підтримувати постійний температурний режим в межах 2 – 3 градусів тепла. Як тільки побачите на картоплі паростки – обривайте їх. Деякі експерти кажуть, що в ящик з картоплею треба поставити кілька лимонів. Розрізати не треба, а лише зробіть кілька проколів.

Для розуміння ситуації, на 100 кілограмів картоплі потрібен один великий лимон, який буде перешкоджати проростанню коренеплодів. Замість лимонів можна поставити кілька кислих яблук.



Навчіться правильно зберігати картоплю в погребі / Фото Pexels

А ще продовжити термін зберігання картоплі можна за допомогою листя папороті чи червоної горобини. Їх треба покласти в мішки чи ящики на дно, а зверху засипати картоплею. У цих рослинах містяться фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми.

Важливо зберігати картоплю окремо від інших культур. Винятком може лише бути буряк чи редька. Цим овочам для збереження смаку потрібна волога, яку вони будуть вбирати, захищаючи картоплю від проростання і загнивання.