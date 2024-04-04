Вашему обильному урожаю позавидуют все: узнайте, чем подкормить деревья весной

За садом нужно регулярно ухаживать, чтобы он был красивым и цветущим. Садоводам стоит помнить, что весной начинается сезон подкормки, опрыскивания и обрезки деревьев и кустов.

Уход за садом пропорционален его урожайности и плодовитости. В частности, когда растения просыпаются после зимы, им необходима помощь.

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Первая весенняя подкормка деревьев и кустов должна быть с азотосодержащими веществами. Ведь именно они больше всего вымываются из почвы во время таяния снега.

Второй подкормкой может быть голубиный или куриный помет с мочевиной или аммиачной селитрой. Внекорневой способ подкормки – опрыскивание деревьев мочевиной различной концентрации.

Как подкармливать плодовые деревья и кусты весной

Для подкормки почвы вокруг плодовых деревьев и кустов необходимо 5 литров раствора мочевины или аммиачной селитры. На литр воды понадобится 50 граммов средства.

Чтобы удобрить почву навозом, в ведро воды надо добавить 2,5 килограмма. Под каждое дерево необходимо вылить 2 литра.

Подкормку нужно проводить за 2 – 3 недели до начала цветения деревьев и кустов. Для опрыскивания плодовых деревьев концентрация мочевины должна быть следующей:

0,3% – для яблоневых деревьев,

0,2% – для грушевых деревьев,

0,5% – для косточковых плодовых деревьев – вишня, черешня, слива, абрикос.



Деревья нуждаются в подкормке / Фото Unsplash

Важные правила подкормки деревьев весной

Удобрять сад нужно веществами, которые содержат фосфор, калий и азот. Ведь они помогают деревьям лучше расти и плодоносить. Это дает возможность насыщать растения кислородом и веществами, которые способствуют росту новых побегов и корней.

Лучше всего проводить подкормку минеральными и органическими удобрениями.

К органическим относятся перегной, навоз, торф, помет, компост.

А к минеральным – сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина.

С минеральными удобрениями важно соблюдать инструкции, технику безопасности и пропорции, чтобы не навредить себе и растениям.

Кусты можно подкармливать азофоской, калийной селитрой, смесью золы и мочевины. Первые обработки можно проводить в марте. Если есть снег, удобрения нужно распределить на него сверху, чтобы вещества впитывались в землю во время таяния.

Во время цветения можно применять калиевые и фосфорные удобрения, которые помогут укрепить корни и увеличить количество боковых побегов. В мае деревья и кусты можно подкармливать всеми видами удобрений. Вещества нужно добавлять во влажную землю, чтобы предотвратить ожоги корневой системы. Также важно учитывать химическую совместимость минеральных удобрений.