Все домашние цветы зацветут: нужна подкормка одной таблеткой

Оказывается, некоторые таблетки из вашей аптечки могут иметь двойное использование: в частности, стать невероятной подкормкой для ваших комнатных растений.

Одна таблетка может быть чрезвычайно полезной для здоровья и роста растений. Впрочем, для того, чтобы им не навредить, вам нужно знать о том, как правильно ее использовать. А без подкормки домашние растения точно не будут расти так хорошо, ведь они требуют немало питательных веществ, которые не найти в небольших горшках.

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Какое удобрение для комнатных растений будет лучшим

Для того, чтобы ваши любимые цветы на подоконнике хорошо развивались и полноценно и быстро росли, нужно следить за их листьями и вовремя пополнять подкормки в горшках.

Специалисты убеждены, что растения должны вовремя и регулярно получать азот, фосфор, калий, магний, железо, серу и кальций. Полезными будут также марганец, бор, цинк и медь.

И далеко не всегда вам нужно покупать дорогие удобрения для того, чтобы поддерживать качественный рост ваших растений. В обычной аптеке можно легко приобрести недорогие таблетки, которые дадут аналогичный эффект для ваших растений. "Аспаркам" содержит калий и магния аспаргинат.

Для того, чтобы подкормить растения, нужно просто положить две таблетки "Аспаркама" в верхний слой почвы, и так вы обеспечите цветок и магнием, и калием на достаточно долгий период. Почти сразу же вы заметите, что цветок начал лучше расти, и очень скоро он может даже порадовать вас цветением.



Комнатные растения нужно подпитывать / Фото Pexels

Как спасти цветы от болезней

Если вы не хотите, чтобы цветы засохли и погибли от болезней или вредителей, нужно регулярно осматривать их на различные повреждения. Обработка химическими препаратами, конечно, будет наиболее эффективной на любом этапе болезни, и с домашними растениями ее нужно проводить крайне осторожно.

Очень часто на декоративных растениях в доме появляется тля и паутинный клещ. Вредители могут привести не только к тому, что вазон потеряет привлекательный вид; растение может вообще погибнуть.

Для того, чтобы избавиться от паутинного клеща, нужно тщательно промыть цветок под душем, а затем обработать акарицидами. Эффективным будет инсектицид "Вертимек" и "Антиклещ Про".

Если же растения атаковала тля, нужно обработать ваш цветок препаратами "Актара" или "Теппеки". И обработать нужно все растения в доме, даже если тлю вы заметили только на одном вазоне.