Без белой обуви нам не обойтись в летнее время, впрочем осенью белые кеды тоже очень актуальны, однако в сезон дождей они становятся еще грязнее, поэтому здесь надо уже тщательно их чистить и за ними ухаживать.

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Перед стиркой из кед надо вытащить стельки и снять шнурки. Их можно постирать обычным мыльным раствором. С помощью сухой щетки удалите пыль с поверхности обуви и сотрите с подошвы и резиновой окантовки грязь. Кеды можно почистить несколькими способами, поэтому расскажем о самых популярных из них.

Способ №1

Приготовьте раствор на основе стирального порошка, 1 столовой ложки уксуса, лимонного сока и перекиси водорода. В результате должна получиться густая кашица. Эту массу надо распределить на загрязненные участки обуви и оставить на 10 минут, а после этого смойте все теплой водой.

Способ №2

Отчистить кеды можно с помощью зубной пасты. Нанесите ее на пятно и хорошо потрите. Чтобы усилить эффект, можно добавить несколько капель лимонного сока. Втирайте пятно несколько минут, а тогда вымойте теплой водой и просушите.



Простые способы для удаления грязи с белых кед / Фото Pexels

Способ №3

Для того, чтобы кеды снова стали белоснежными, нужно в равных частях смешать пищевую соду и воду, до образования густой пасты. Этот раствор надо нанести на кухонную губку, а поле потереть старой зубной щеткой обувь. Оставьте кеды на 30 минут, а потом снова повторите процедуру. Уже когда пятно исчезнет, обувь промойте и высушите.

Способ №4

Хорошо удаляются желтые пятна благодаря смеси из крахмала и молока. Смешайте их в равных пропорциях, нанесите смесь на обувь и дождитесь полного высыхания. После этого смойте салфеткой, а дальше прополощите водой.

Эти несколько простых способов точно помогут избавиться от грязи и желтизны с вашей обуви.