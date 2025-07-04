Как избавиться от муравьев в домашних условиях – читайте на 24 Канале.

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Муравьи ищут пищу, воду и убежище – и ваша кухня для них настоящий золотой рудник. Они могут разглядеть даже самые мелкие крошки или потянуться к сладостям. Избегая контактов с ядохимикатами, хозяйки и хозяева давно перешли на безопасные домашние приемы.

Самые эффективные народные методы

Уксус или лимонный сок

Смешайте воду с яблочным уксусом в соотношении 1:1 или используйте свежий лимонный сок. Распылите вокруг оконных рам, дверных проемов и плинтусов – запах нарушает химическую "дорожку" муравьиных троп.

Кофейная гуща

Использованные кофейные остатки высушите и рассыпьте возле источников появления муравьев – возле мисок с кормом или рядом со всевозможными щелями. Гуща и ее аромат муравьев отпугивают.

Корица и ваниль

Посыпьте молотой корицей места "массового скопления" или смочите ватный диск в экстракте ванили – эти запахи муравьям неприятны.



Народные средства от муравьев / Фото Unsplash

Мел или тальк

Проведите мелом или посыпьте тальком линию возле отверстий, сквозь которые проникают муравьи. Они не будут переступать через пылевые барьеры.

Цитрусовые кожуры

Лимонные, апельсиновые или грейпфрутовые кожуры разложите в местах входа насекомых. Эфирные масла цитрусов отпугивают незваных "горничных".

Интересно! Для отпугивания пауков также рекомендуется использовать эфирные масла мяты, лаванды или эвкалипта, а также цитрусовые ароматы, распыляя их в местах, где замечали пауков.

Энтомологи отмечают: народные методы эффективны на начальных этапах появления муравьев, когда колония еще не большая. Если насекомых уже слишком много, рекомендуют комбинировать домашние рецепты с профессиональными приманками или обратиться в службу дезинсекции.

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