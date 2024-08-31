Стиральная машина – это очень удобный бытовой прибор, который спасает во многих ситуациях и значительно упрощает жизнь. Впрочем, с ним нужно быть осторожными, чтобы не сделать беды.

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Пиджаки с плечиками

Почему же нельзя стирать эти вещи в стиральной машине? Дело в том, что эти предметы гардероба содержат специальные уплотнители, помогающие создать привлекательный силуэт. Но если положить такую вещь в стиральную машину, вставки могут изменить свое положение и быстро потерять форму.

Очень рекомендуют стирать такие полотенца только вручную и никогда не выкручивать. А лучше – вообще сдать в химчистку, чтобы с пятнами разобрались профессионалы.

Галстуки

Часто качественные галстуки изготавливают из настоящего шелка, а при стирке в машинке вещь может полностью испортиться. И именно поэтому класть этот предмет гардероба туда точно не нужно.

Стирать галстуки стоит руками и без использования агрессивной химии.

Бейсболки и кепки

В головных уборах содержится каркас, который кажется прочным только на первый взгляд. Интенсивная стирка в машинке может его непоправимо повредить, поэтому обычно эти предметы стирают руками.

Отжимать их также точно не стоит – лучше позволить воде стечь и испариться естественным способом.



Бейсболки нельзя стирать в машинке / Фото Pexels

Одежда с бисером и блестками

Мелкие детали могут быть плохо закреплены на одежде, и во время стирки они начнут отлетать и даже могут стать причиной поломки стиральной машины. Поэтому для того, чтобы не столкнуться с этой проблемой, одежду лучше стирать руками, или отдать в химчистку.

Натуральная кожа

Если у вас есть любимая кожаная или качественная обувь, последнее, что вы захотите делать – так это бросать его в стиральную машину. Механическое воздействие барабана негативно повлияет на качество кожи и образует на ней разводы и заломы.

Вещи стоит чистить только руками, а также стоит использовать специальные средства.