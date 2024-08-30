Всего несколько простых правил помогут вам почти мгновенно улучшить состояние волос и прически. Но соблюдать их нужно регулярно, чтобы действительно увидеть невероятный результат.

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Мойте голову раз в....

Да, об этом правиле нужно забыть – никакие цифры не будут знать, когда нужно мыть голову, лучше, чем ваша голова. Обращайте внимание на жирность волос и мойте их только тогда, когда они становятся действительно грязными. Невозможно подобрать универсальное правило, ведь у каждого человека организм работает по-разному.

Но нужно больше сосредоточиться не на частоте, а на регулярности, ведь без четкого графика мытья головы ваши сальные железы могут проявлять чрезмерную активность.

Расчесывайте волосы перед мытьем

Этот простой шаг может быть невероятно полезным, ведь это уменьшит возможность травмировать волосы. В идеале прикорневую зону нужно расчесывать массажной щеткой, а остальные волосы – гребнем с широкими зубцами.



Расчесывать волосы очень важно / Фото Pexels

Следите за температурой воды

Вода, в которой вы моете голову, должна быть теплой, но не горячей. Очень высокая температура может разрушать структуру волос, а также исчерпывать запасы кератина. Кроме того, горячая вода даже нарушает увлажняющие механизмы, и поэтому волосы будут терять цвет и силу.

Она даже активизирует работу сальных желез – и поэтому вам будет сложнее вымыть остатки жира с головы.

Мойте голову дважды

Когда впервые наносите шампунь, его нужно выдавить на ладонь совсем немного – шарик размером с фундук. А вот во время второго мытья – вдвое меньше.

Затылок нужно мыть особенно тщательно, ведь эта зона загрязняется сильнее всего. Также во время мытья голову нужно отклонять назад так, чтобы волосы падали на спину.