Часто хозяйки не советуют пользоваться химией для холодильника, поэтому часто прибегают к народным способам, которые хорошо очищают и убирают запах.

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Уксус

Разведите обычный уксус с водой в пропорции 1:1. Он способен очистить холодильник и устранить плохие запахи. Этим раствором протрите все поверхности, а затем пройдитесь по поверхностям чистой салфеткой. После мытья уксусом дверцы холодильника надо оставить открытыми на 3 часа.

Пищевая сода

В литре воды разведите 2 столовые ложки соды. Этой жидкостью надо все хорошо промыть, а затем высушить бумажным полотенцем. Сода способна прекрасно продезинфицировать все поверхности.

Нашатырный спирт

1 чайную ложку нашатыря разбавьте с 1 литром чистой воды. Смочите в растворе тряпку и пройдитесь по стенкам холодильника. Можете снять все полочки и тщательно промыть. Камеру надо оставить проветриться на несколько часов.



Избавиться от вони холодильника достаточно просто / Фото Pexels

Лимонный сок

Кислота от лимона прекрасно расщепляет жир, удаляет загрязнения и неприятные запахи. Сок лимона надо разбавить литром воды и использовать для протирания холодильника. Кроме того, сок лимона можно просто накапать на губку и протереть весь холодильник. Таким образом вы избавитесь от запаха мяса, рыбы и лекарств. Лимон можно разрезать посередине и менять в холодильнике раз в два дня.

Перекись водорода

Мощно с неприятными запахами борется перекись водорода. В литре воды разведите чайную ложку перекиси и добавьте туда еще чайную ложку уксуса. Раствором обработайте все стенки, съемные детали и хорошо проветрите холодильник.

Активированный уголь

Таблетки очень хорошо поглощают запахи. Поэтому возьмите 20 таблеток, измельчите их и всыпьте в тарелку и оставьте в холодильнике. Активированный уголь прекрасно впитывает запахи, поэтому можете использовать его повторно.

В общем генеральную очистку холодильника следует проводить дважды в год. Используйте белье разводя в пропорции с водой 1:10. Полученным раствором протрите все участки, уделяя особое внимание всем участкам, где могла бы образоваться плесень.

Труднодоступные места чистите старой зубной щеткой, а когда все загрязнения отмоете, вытрите холодильник насухо и оставьте открытым до полного высыхания.