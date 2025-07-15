Оказывается, несколько на первых взгляд невинных предметов, что вы держите дома, могут быть виновниками ваших финансовых проблем – по крайней мере, именно на это указывают поверья, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Неисправная сантехника и краны, что текут

Вода, что медленно вытекает из крана, который вы не чините в течение длительного времени, вытягивает из вас деньги капля за каплей. Подтекание в трубах препятствует финансовой стабильности и блокирует денежные потоки в доме – поэтому лучше не позволять сантехническим проблемам слишком долго господствовать в доме.

Приметы утверждают, что пока краны в доме текут, деньги накопить не удастся никак.



Сантехнику нужно сразу же ремонтировать / Фото Pexels

Пыль и грязь

Наслоение пыли на мебели, и особенно в углах, приводит к застою энергетики в доме. Финансовые потоки становятся неактивными, а устаревшая грязь на предметах мешает привлечению денег и отталкивает от вас финансовую удачу.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие вещи никогда нельзя одалживать, чтобы не отдать случайно свои счастье и судьбу.

Магниты на холодильнике

Приятно иметь напоминание о путешествиях и поездках у себя на кухне, и этот визуальный шум может помешать вам поехать на новый отдых – ведь магниты нарушают финансовую энергетику дома.

Особенно опасно держать магниты из поездок, в которых вы никогда не бывали – это вроде бы притягивает бедность и проблемы.

Старая одежда

Если одежда уже имеет дырки, изношена и выглядит некрасиво, не стоит держать ее в доме – она будет притягивать в ваш дом только бедность. Особенно важно вовремя избавляться от вещей, с которыми связаны негативные воспоминания.

Выбросив их, вы не только освободите дом от негативной энергетики, но и притянете в него деньги.

Грязные окна и зеркала

Окна – это глаза дома, и поэтому очень важно держать их светлыми и чистыми. Если на них месяцами лежит слой грязи, положительная энергетика не попадет в дом, а пыль будет блокировать не только солнечный свет, но и денежные потоки.