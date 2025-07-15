Виявляється, кілька на перших погляд невинних предметів, що ви тримаєте вдома, можуть бути винуватцями ваших фінансових негараздів – принаймні, саме на це вказують повір'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Несправна сантехніка та крани, що течуть

Вода, що поволі витікає з крана, який ви не лагодите протягом тривалого часу, витягує з вас гроші крапля за краплею. Підтікання у трубах перешкоджає фінансовій стабільності та блокує грошові потоки у домі – тож краще не дозволяти сантехнічним проблемам надто довго панувати у домі.

Прикмети стверджують, що поки крани у домі течуть, гроші накопичити не вдасться ніяк.



Сантехніку потрібно одразу ж ремонтувати / Фото Pexels

Пил і бруд

Нашарування пилу на меблях, і особливо в кутах, призводить до застою енергетики у домі. Фінансові потоки стають неактивними, а застарілий бруд на предметах заважає залученню грошей та відштовхує від вас фінансову удачу.

До слова, раніше ми вже розповідали, які речі ніколи не можна позичати, аби не віддати випадково свої щастя та долю.

Магніти на холодильнику

Приємно мати нагадування про подорожі та поїздки в себе на кухні, та цей візуальний шум може завадити вам поїхати на новий відпочинок – адже магніти порушують фінансову енергетику будинку.

Особливо небезпечно тримати магніти з поїздок, у яких ви ніколи не бували – це начебто притягує бідність та проблеми.

Старий одяг

Якщо одяг вже має дірки, зношений та виглядає негарно, не варто тримати його в домі – він притягуватиме до вашої оселі тільки бідність. Особливо важливо вчасно позбуватися від речей, з якими пов'язані негативні спогади.

Викинувши їх, ви не тільки звільните дім від негативної енергетики, але й притягнете у нього гроші.

Брудні вікна та дзеркала

Вікна – це очі дому, і тому дуже важливо тримати їх світлими та чистими. Якщо на них місяцями лежить шар бруду, позитивна енергетика не потрапить в оселю, а пил блокуватиме не тільки сонячне світло, але й грошові потоки.