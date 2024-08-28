Запах мочи – это результат различных органических соединений – в том числе и аммиака и мочевины. И в результате образуется очень стойкий запах, который легко впитывается в пористые материалы. И избавиться от него все же возможно с помощью нескольких подручных средств.

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Сода

Содой можно почистить практически все, и это совсем не шутки. Для того, чтобы убрать запах мочи, вам нужно смешать 2 столовые ложки и немного воды. Намочите тряпку чем раствором и разложите ее на месте, из которого идет запах. Также вы можете втереть смесь в пятно, но не переборщите.

Таким способом вы можете не просто убрать запах, но и усилить его, если допустите ошибку. Оставьте этот состав минимум на 2 часа, и все будет готово.

Уксус, перекись и сода

Следующий домашний метод поможет убрать даже самый стойкий и неприятный запах. Первую смешайте столовую ложку уксуса и 100 граммов воды. Медленно добавьте 50 миллилитров перекиси и взболтайте состав перед использованием.

После этого втирайте средство в пятно, но помните, что нужно быть осторожными и не перенасытить диван или ковер жидкостью, чтобы избежать проблем. Оставьте средство на 30 минут, а после этого просто смойте его водой.



Пятно от мочи можно быстро убрать / Фото Pexels

Водка или спирт

Очень часто именно эти два вещества используют для того, чтобы убирать резкий запах мочи, ведь она может разобраться с ним за считанные минуты даже в случае, если пятно застарелое.

Йод

Йод также известен как устойчивое вещество, от которого трудно избавиться. Впрочем, в этом случае он поможет расправиться с пятном, а не создать его. Если диван или ковер пахнет мочой, вам нужно взять тазик с водой и добавить столько йода, чтобы вода стала желтой. после этого возьмите хлопчатобумажную тряпку и намочите ее раствором. Положите ее на пятно и подождите примерно 3 часа.