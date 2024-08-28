Если на вашем матрасе появились неприятные пятна, вы вполне можете попробовать вывести их вручную. И для этого даже не нужно покупать дорогие магазинные средства – вполне можно справиться с тем, что уже есть под рукой.

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Как убрать пятна от пота

Для того, чтобы убрать пятна от пота со своего матраса, вам понадобятся сода, уксус, вода и спрей-бутылка, а также тряпка с губкой. В бутылке сначала смешайте уксус и воду в соотношении 1:2, а после этого распылите раствор на пятно. Оставьте так на 10 – 15 минут.

Затем намочите тряпку в теплой воде и протрите матрас. Посыпьте пятно содой и оставьте так на несколько часов. Лучше, конечно, оставить соду на всю ночь, если есть такая возможность. После этого сотрите средство сухой тряпкой, или уберите пылесосом.

Пятна от крови

Кровь – это сложное пятно, которое обычно непросто вывести в домашних условиях. А все потому, что в крови содержатся белки, которые начинают сворачиваться от контакта с водой. Поэтому не стоит использовать отбеливатели или горячую воду для очистки.

Лучше всего будет взять бумажные полотенца, соль, перекись и холодную воду. Замочите салфетку или полотенце в воде и приложите к пятну, чтобы убрать избыток крови. После этого загрязненное место нужно посыпать солью, а также оставить так на 15 – 20 минут.



Пятна от крови нужно убирать осторожно / Фото Pexels

Смочите другую салфетку, но на этот раз – перекисью водорода и осторожно потрите пятно. Повторять процедуру нужно, пока матрас не станет чистым. После этого дайте ему высохнуть, или просушите феном.

Ошибки во время очистки матраса

Если вы хотите, чтобы матрас служил вам долго, нужно его чистить осторожно и с учетом нескольких простых правил.

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