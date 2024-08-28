Якщо на вашому матраці з'явилися неприємні плями, ви цілком можете спробувати вивести їх вручну. І для цього навіть не потрібно купувати дорогі магазинні засоби – цілком можна впоратися з тим, що вже є під рукою.

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Як прибрати плями від поту

Для того, щоб прибрати плями від поту зі свого матраца, вам знадобляться сода, оцет, вода та спрей-пляшка, а також ганчірка з губкою. У пляшці спершу змішайте оцет та воду у співвідношенні 1:2, а після цього розпорошіть розчин на пляму. Залиште так на 10 – 15 хвилин.

Потім намочіть ганчірку у теплій воді та протріть матрац. Посипте пляму содою та залиште так на декілька годин. Найкраще, звісно, залишити соду на цілу ніч, якщо є така можливість. Після цього зітріть засіб сухою ганчіркою, або ж приберіть пилососом.

Плями від крові

Кров – це складна пляма, яку зазвичай непросто вивести в домашніх умовах. А все через те, що у крові містяться білки, які починають згортатися від контакту з водою. Тож не варто використовувати відбілювачі чи гарячу воду для очищення.

Найкраще буде взяти паперові рушники, сіль, перекис та холодну воду. Замочіть серветку чи рушник у воді та прикладіть до плями, аби прибрати надлишок крові. Після цього забруднене місце потрібно посипати сіллю, а також залишити так на 15 – 20 хвилин.



Плями від крові потрібно прибирати обережно / Фото Pexels

Змочіть іншу серветку, але цього разу – перекисом водню та обережно потріть пляму. Повторювати процедуру потрібно, доки матрац не стане чистим. Після цього дайте йому висохнути, або ж просушіть феном.

Помилки під час очищення матраца

Якщо ви хочете, аби матрац служив вам довго, потрібно його чистити обережно і з урахуванням кількох простих правил.

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