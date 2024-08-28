Якщо ви хочете, аби ваша шкіра виглядала ідеально, скоріш за все, ви використовуєте чимало засобів для догляду за лицем: кремів, сироваток, засобів для умивання. Але чи не забуваєте ви звернути увагу на те, що лежить у вашій тарілці? Дієтологиня Кароліна Шнайдер переконана, що деякі продукти можуть допомогти вам у цьому.

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Жирна риба

Така жирна риба, як лосось та сардини, просто переповнена протизапальними інгредієнтами, а омега-3 відіграє важливу роль у підтримці ліпідного бар'єра шкіри. Це може мати просто вирішальне значення для зволоження та захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Незалежно від того, чи ви додаєте рибу у салати, чи смажите її з гарніром, жирна риба стане чудовим доповненням до будь-якої страви чи прийому їжі.

Помідори

Хто б міг подумати, що такий простий, звичний продукт може бути корисним для вашої шкіри? Доведено, що лікопін, який є у помідорах, може покращувати структуру та якість шкіри. І попри те, що тіла людей вразливі до окисного стресу, який також відомий як дисбаланс антиоксидантів, лікопін також може зменшити побічні ефекти від цього.

Волоські горіхи

Вони багаті на омега-3 та цинк, а ці дві речовини мають вирішальне значення для здоров'я вашої шкіри. Омега-3 допомагають підтримувати вологий бар'єр шкіри, а цинк важливий для загоєння. Також цей продукт легко переноситься організмом і є майже ідеальною закускою в дорогу.



Горіхи дуже корисні для шкіри / Фото Pexels

Спробуйте додати жменю волоських горіхів до свого сніданку чи обіду, і ви досить швидко помітите, що текстура шкіри з часом стає гладшою.

Болгарський перець

В організмі людей є велика кількість колагену, а якщо ви додасте до свого раціону продукти, у яких є вітамін С, ви можете зробити свій внесок у збільшення колагену. Всього у одній порції болгарського перцю ви знайдете більше вітамінів, ніж потрібно для щоденних потреб організму, але переваги не закінчуються на цьому.

Каротиноїди, що також є у продукті, допомагають захистити лице від сонячних променів та зберігають шкіру здоровішою та більш бадьорою.

Насіння соняшника

Цей поживний продукт не тільки допоможе вам отримати чисту шкіру, але й також захистить її від шкідливого впливу навколишнього середовища. У насінні соняшнику є багато вітаміну Е, а це робить його потужним і корисним антиоксидантом.