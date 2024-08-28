Часом прання у машинці не здатне вивести плями, тому треба знати кілька лайфхаків, які вам в цьому допоможуть.

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Як випрати речі від сонцезахисного крему

Після того, як наносите сонцезахисний крем, дайте йому висохнути і лише тоді одягайте одяг, бо інакше він забрудниться. Якщо ж в поспіху не було можливості дати йому висохнути, то цілком можливо отримати плями.

Вивести їх можна за допомогою миючого засобу для посуду. Просто нанесіть його на забруднене місце та залишіть на 30 хвилин, а тоді поперіть.

Буває й таке, що на одязі залишаються сильно помітні коричневі плями. Винуватцем у цьому є авобензон – інгредієнт, який при контакті з мінералами, викликає негативну реакцію. Такі плями вивести вже складніше, але можливо. Треба всього лише дотриматися кількох рекомендацій.



Одяг від сонцезахисного крему можна відмити / Фото Pexels

До води з високим вмістом заліза треба додати пом’якшувач. Робіть це не лише під час прання, але й під час полоскання в теплій воді.

Якщо після прання коричневі плями залишилися, то спробуйте їх прибрати спеціальним засобом для видалення іржі. Під час прання уникайте високих температур та не використовуйте відбілювач на основі хлору, бо він може завдати ще більшої шкоди.

У випадку, якщо вода має високий вміст мінералів, то одяг треба випрати у дистильованій теплій воді.

Ці кілька порад допоможуть відіпрати плями від сонцезахисного крему та зберегти речі.