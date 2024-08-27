Пральна машина – це просто необхідна побутова техніка у будь-якому домі, і надзвичайно важливо підтримувати її у чистоті. Інакше речі після прання зовсім не будуть свіжими, і тоді вам доведеться проводити прання повторно.

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Чому у пральній машині з'являється неприємний запах

Чимало людей стикалися із неприємною проблемою: після прання, якщо дверцята машинки закрити одразу, у ній накопичується неприємний запах. І вся причина криється у тому, що в барабані машинки накопичується волога, а також залишки мийних засобів.

І коли простір закритий, а температура досить висока – це ідеальні умови для розмноження різноманітних бактерій та утворення цвілі.



У пральній машині часто з'являються неприємні запахи / Фото Pexels

Навіщо додавати в пральну машину рис?

Рисова крупа може стати ідеальним рішенням для проблеми неприємного запаху. Рис – це та крупа, яка має дивовижну здатність вбирати вологу та будь-які запахи, а це робить її ідеальним помічником у боротьбі з смородом, що накопичується у пральній машині.

Для того, щоб рис прибрав усі небажані аромати, вам не потрібно сипати його прямо в барабан набагато краще буде зробити невеликий мішечок з марлі та наповнити його сухою крупою. Після цього добре зав'яжіть та покладіть у машинку після прання.

Так ви заберете усю зайву вологу та зможете запобігти появі неприємних запахів. Та рис може боротися не тільки зі смородом: цей дивовижний продукт також зменшує ймовірність появи цвілі у пральній машині.

Зазвичай підступна пліснява проростає на гумовій манжеті завантажувального отвору. І регулярне використання цього простого методу допоможе вам підтримувати пральну машину у просто ідеальному стані та назавжди забути про неприємні запахи.