Закриті продукти – не завжди гарна альтернатива свіжим, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Консервація є зручною для піших походів у гори, подорожей тощо, однак додому не завжди варто робити ставку саме на таку їжу. Нижче наведемо приклади, від якої консервації краще відмовитися.

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Консервовані оливки

Закриті консервовані оливки мають м’яку та переварену текстуру, а ще дуже різкий розсіл з води, солі та оцту. Він може робити їхній смак гіршим. Краще купувати оливки у скляних банках чи вакуумній упаковці.

Квашена капуста

Цей продукт багатий на пробіотики, тому здатен підтримувати здорову мікрофлору кишківника. Втім, під час консервування термічна обробка вбиває живі бактерії, тому цей продукт стає вже не таким корисним. Натомість приготуйте домашню квашену капусту, яку зробити легко й не дорого.



Консервація, від якої варто відмовитися / Фото Pexels

Консервовані фрукти

Фрукти з консервації за ціною є дорожчими, ніж заморожені чи свіжі. Окрім того, консервацію роблять в солодкому сиропі, який може впливати на стрибки рівня глюкози у крові. Альтернативою можуть бути нешкідливі морожені фрукти, які можна підготувати заздалегідь вже зараз.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаком про те, як зберігати цвітну капусту, аби вона не чорніла.

Консервовані овочі

Овочі в консервованому вигляді втрачають смак й текстуру. До прикладу, гриби, буряк чи брюссельська капуста можуть мати спори ботулізму, якщо неправильно зберігалися. Краще заморозити зараз овочі у власній морозилці, щоб зберегти всі їхні поживні речовини.