Закрытые продукты – не всегда хорошая альтернатива свежим, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Консервация удобна для пеших походов в горы, путешествий и т.д., однако домой не всегда стоит делать ставку именно на такую пищу. Ниже приведем примеры, от какой консервации лучше отказаться.

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Консервированные оливки

Закрытые консервированные оливки имеют мягкую и переваренную текстуру, а еще очень резкий рассол из воды, соли и уксуса. Он может делать их вкус хуже. Лучше покупать оливки в стеклянных банках или вакуумной упаковке.

Квашеная капуста

Этот продукт богат пробиотиками, поэтому способен поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Впрочем, во время консервирования термическая обработка убивает живые бактерии, поэтому этот продукт становится уже не таким полезным. Вместо этого приготовьте домашнюю квашеную капусту, которую сделать легко и не дорого.



Консервация, от которой стоит отказаться / Фото Pexels

Консервированные фрукты

Фрукты из консервации по цене дороже, чем замороженные или свежие. Кроме того, консервацию делают в сладком сиропе, который может влиять на скачки уровня глюкозы в крови. Альтернативой могут быть безвредные мороженые фрукты, которые можно подготовить заранее уже сейчас.

Кстати, ранее мы уже делились лайфхаком о том, как хранить цветную капусту, чтобы она не чернела.

Консервированные овощи

Овощи в консервированном виде теряют вкус и текстуру. К примеру, грибы, свекла или брюссельская капуста могут иметь споры ботулизма, если неправильно хранились. Лучше заморозить сейчас овощи в собственной морозилке, чтобы сохранить все их питательные вещества.