Иногда стирка в машинке не способна вывести пятна, поэтому надо знать несколько лайфхаков, которые вам в этом помогут.

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Как постирать вещи от солнцезащитного крема

После того, как наносите солнцезащитный крем, дайте ему высохнуть и только тогда надевайте одежду, потому что иначе она испачкается. Если же в спешке не было возможности дать ему высохнуть, то вполне возможно получить пятна.

Вывести их можно с помощью моющего средства для посуды. Просто нанесите его на загрязненное место и оставьте на 30 минут, а потом постирайте.

Бывает и такое, что на одежде остаются сильно заметные коричневые пятна. Виновником в этом является авобензон – ингредиент, который при контакте с минералами, вызывает негативную реакцию. Такие пятна вывести уже сложнее, но возможно. Надо всего лишь придерживаться нескольких рекомендаций.



Одежду от солнцезащитного крема можно отмыть / Фото Pexels

К воде с высоким содержанием железа надо добавить смягчитель. Делайте это не только во время стирки, но и во время полоскания в теплой воде.

Если после стирки коричневые пятна остались, то попробуйте их убрать специальным средством для удаления ржавчины. Во время стирки избегайте высоких температур и не используйте отбеливатель на основе хлора, потому что он может нанести еще больший вред.

В случае, если вода имеет высокое содержание минералов, то одежду надо постирать в дистиллированной теплой воде.

Эти несколько советов помогут отстирать пятна от солнцезащитного крема и сохранить вещи.