Часто господині не радять користуватися хімією для холодильника, тому часто вдаються до народних способів, які добре очищують та забирають запах.

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Оцет

Розведіть звичайний оцет з водою у пропорції 1:1. Він здатен очистити холодильник та усунути погані запахи. Цим розчином протріть всі поверхні, а потім пройдіться по поверхнях чистою серветкою. Після миття оцтом дверцята холодильника треба залишити відкритими на 3 години.

Харчова сода

У літрі води розведіть 2 столові ложки соди. Цією рідиною треба все добре промити, а потім висушити паперовим рушником. Сода здатна чудово продезінфікувати всі поверхні.

Нашатирний спирт

1 чайну ложку нашатирю розбавте з 1 літром чистої води. Змочіть в розчині ганчірку та пройдіться по стінках холодильника. Можете зняти всі полички та ретельно промити. Камеру треба залишити провітритися на кілька годин.



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Лимонний сік

Кислота від лимону чудово розщеплює жир, видаляє забруднення та неприємні запахи. Сік лимону треба розбавити літром води та використовувати для протирання холодильника. Окрім того, сік лимона можна просто накапати на губку та протерти увесь холодильник. Таким чином ви позбудетеся запаху м’яса, риби та ліків. Лимон також можна розрізати посередині та міняти в холодильнику раз на два дні.

Перекис водню

Потужно з неприємними запахами бореться перекис водню. У літрі води розведіть чайну ложку перекису та додайте туди ще чайну ложку оцту. Розчином обробіть всі стінки, знімні деталі та добре провітріть холодильник.

Активоване вугілля

Таблетки дуже добре поглинають запахи. Тому візьміть 20 таблеток, подрібніть їх та всипте у тарілку та залишіть у холодильнику. Активоване вугілля чудово вбирає запахи, тому можете використовувати його повторно.

Загалом генеральну очистку холодильника варто проводити двічі на рік. Використовуйте білизну розводячи в пропорції з водою 1:10. Отриманим розчином протріть всі ділянки, приділяючи особливу увагу всім ділянкам, де могла б утворитися пліснява.

Важкодоступні місця чистіть старою зубною щіткою, а коли всі забруднення відмиєте, витріть холодильник насухо та залишіть відкритим до повного висихання.