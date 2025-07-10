Суху квасолю завжди перед приготуванням потрібно замочувати, пише 24 Канал. Це допоможе їй увібрати воду й рівномірно готуватися.

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Користь замочування квасолі у воді

Замочування квасолі у воді зменшує проблеми з травленням. У бобових містяться олігосахариди, перетравлення яких може бути дещо складним для організму. Потенційно це може призвести до здуття живота, газів та болів у животі. Настояна квасоля у воді виділяє цей клас вуглеводів, тому споживання бобів потенційно стане безпечнішим.

Також бобові не дуже добре засвоюються в організмі, а замочування допомагає покращити процес. Окрім того, бобові у воді отримують кращу текстуру й стають м’якшими.



Квасолю потрібно замочити у воді перед варінням / Фото Pexels

Щодо температури води, то підходить однаково – гаряча чи холодна. Деякі господині навіть замочують квасолю у солоній воді, і це теж цілком нормально. Замочування у холодній воді зберігає всі вітаміни у квасолі, а вимочування у гарячій – скорочує процес приготування. На один стакан квасолі знадобиться 3 стакани води.

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Боби можуть простояти у воді цілу ніч, а якщо стоять вдень, то воду варто змінювати кожних 3 години. Гарячий спосіб вимочування квасолі не вимагає стільки часу. Перед приготуванням воду з настоювання треба вилити, додатково промити боби під стічною водою і тоді почати готувати в каструлі.