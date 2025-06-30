Якщо ви зібрали урожай з кількох культур на городі, липень – це ідеальний час, аби засіяти свій город ще раз, аби у вересні знову отримати соковиті плоди, повідомляє 24 Канал. Втім, садити можна не всі культури.

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Овочі на салат

У липні можна сміливо садити і салат, і крес-салат, і руколу – зелень надзвичайно невибаглива, і за бажання урожай можна збирати цілий сезон, із травня по жовтень.

Зелень стійка до холодів, насіння сходить швидко та може навіть перенести легкі заморозки. Окрім того, наростає зелень так швидко, що отримувати свіже листя до столу можна кожні кілька тижнів. Для того, аби урожай був найкращим, потрібно тільки правильно обрати сорт – весняний, літній чи осінній.

До речі, раніше ми вже ділилися детальним посівним календарем на липень, аби ви не пропустили ідеальні дати для висадки городу – урожай зберете просто небачений.

Капуста

Якщо ви хочете поїсти восени свіжої капусти, тоді краще обрати ранні сорти, адже пізні можуть і не достигнути. Перед тим, як висівати в ґрунт, насіння радять обробити від шкідників та поставити у теплу воду на кілька днів. Коли насіння вже добре набрякне, можна його висівати.

Головне – не забувайте про рясний та регулярний полив, і якщо зробите усе правильно, на початку жовтня вже зберете свіжу молоду капусту.



Капусту можна посадити у липні / Фото Pexels

Спаржева квасоля

Ця культура максимально невибаглива до умов ґрунту та догляду. Якщо у вас є свіже насіння та трохи місця на городі, можна посіяти її і в середині літа. Тут також важливо підтримувати землю вологою, тож не забувайте про регулярний полив.

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Ріпа

Є чимало сортів ріпи – і з тих, в яких їстівне тільки листя, і з тих, де їсти можна коренеплоди. Та висадити її потрібно до 10 – 15 липня, інакше вона не встигне вистигнути повністю.

Рання ріпа достигає за 45 – 60 днів, середня – від 60 до 90 днів. Для літнього урожаю ріпу зазвичай сіють у квітні, а ось якщо ви хочете насолодитися нею взимку, тоді середина липня – ідеальний час для посадки.

Редис

Свіжу редиску можна вирощувати протягом цілого сезону. Вона росте швидко, і після посадки потрібно почекати всього 2 – 3 тижні перед тим, як можна збирати урожай. Останню редиску збирають зазвичай на початку вересня, а після цього для рослини вже не буде достатньо сонця та вологи.

Морква та буряк

Перед висіванням насіння потрібно обов'язково обробити його від шкідників та хвороб. А коли воно зійде, не полінуйтеся його проривати, аби залишати між паростками 6 – 8 сантиметрів. Восени рослини вже достигнуть, і ви отримаєте соковиті та смачні коренеплоди. Але, на жаль, на зиму зберігати їх не можна.