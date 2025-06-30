Если вы собрали урожай из нескольких культур на огороде, июль – это идеальное время, чтобы засеять свой огород еще раз, чтобы в сентябре снова получить сочные плоды, сообщает 24 Канал. Впрочем, сажать можно не все культуры.

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Овощи на салат

В июле можно смело сажать и салат, и кресс-салат, и руколу – зелень чрезвычайно неприхотлива, и при желании урожай можно собирать целый сезон, с мая по октябрь.

Зелень устойчива к холодам, семена всходит быстро и может даже перенести легкие заморозки. Кроме того, нарастает зелень так быстро, что получать свежие листья к столу можно каждые несколько недель. Для того, чтобы урожай был лучшим, нужно только правильно выбрать сорт – весенний, летний или осенний.

Кстати, ранее мы уже делились подробным посевным календарем на июль, чтобы вы не пропустили идеальные даты для высадки огорода – урожай соберете просто невиданный.

Капуста

Если вы хотите поесть осенью свежей капусты, тогда лучше выбрать ранние сорта, ведь поздние могут и не созреть. Перед тем, как высевать в грунт, семена советуют обработать от вредителей и поставить в теплую воду на несколько дней. Когда семена уже хорошо набухнут, можно их высевать.

Главное – не забывайте об обильном и регулярном поливе, и если сделаете все правильно, в начале октября уже соберете свежую молодую капусту.



Капусту можно посадить в июле / Фото Pexels

Спаржевая фасоль

Эта культура максимально неприхотлива к условиям почвы и ухода. Если у вас есть свежие семена и немного места на огороде, можно посеять ее и в середине лета. Здесь также важно поддерживать землю влажной, поэтому не забывайте о регулярном поливе.

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Репа

Есть немало сортов репы – и из тех, в которых съедобные только листья, и из тех, где есть можно корнеплоды. И высадить ее нужно до 10 – 15 июля, иначе она не успеет вызреть полностью.

Ранняя репа созревает за 45 – 60 дней, средняя – от 60 до 90 дней. Для летнего урожая репу обычно сеют в апреле, а вот если вы хотите насладиться ею зимой, тогда середина июля – идеальное время для посадки.

Редис

Свежую редиску можно выращивать в течение целого сезона. Она растет быстро, и после посадки нужно подождать всего 2 – 3 недели перед тем, как можно собирать урожай. Последнюю редиску собирают обычно в начале сентября, а после этого для растения уже не будет достаточно солнца и влаги.

Морковь и свекла

Перед посевом семян нужно обязательно обработать их от вредителей и болезней. А когда они взойдут, не поленитесь их прорывать, чтобы оставлять между ростками 6 – 8 сантиметров. Осенью растения уже созреют, и вы получите сочные и вкусные корнеплоды. Но, к сожалению, на зиму хранить их нельзя.