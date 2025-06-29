Выращивание арбузов и дынь – это непростая задача, ведь обе культуры считаются достаточно капризными в уходе, сообщает 24 Канал. Только арбузы начинают цвести и на них появляется завязь – они уже нуждаются в подпитке.

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Чем подкормить дыни и арбузы?

Лучший вариант для подкормки арбузов на огороде – это навоз, куриный помет и древесная зола. Эти удобрения сделают чудеса с урожайностью культуры, но подкормки имеют свои плюсы и минусы.

Например, зола содержит немало фосфора, калия и немало других полезных элементов. Она может подпитывать землю с арбузами и дынями в течение длительного времени. Но есть и недостатки: пепел содержит мало азота, который также нужен для роста зеленой массы арбузов. И иногда использование золы из-за этого может стать рискованным.

А вот навоз крупного рогатого скота – это удобрение, содержащее достаточное количество азота и калия.



Арбузы можно подкормить золой и навозом / Фото Pexels

Какие питательные вещества нужны арбузам и дыням?

Во время ухода за бахчевыми культурами можно определить, каких питательных веществ им не хватает – для этого нужно обратить внимание на то, как выглядят листья растений.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие дни июня являются наиболее удачными для посадки арбузов и дынь.

Фосфор – листья имеют грязный зеленый цвет, а у основания ростка листья желтеют, имеет коричневые пятна. Само растение имеет слабую корневую систему.

– листья имеют грязный зеленый цвет, а у основания ростка листья желтеют, имеет коричневые пятна. Само растение имеет слабую корневую систему. Калий – плоды имеют неравномерную форму, увеличены до конца и быстро вянут. Листья желтеют и получают солнечные ожоги.

– плоды имеют неравномерную форму, увеличены до конца и быстро вянут. Листья желтеют и получают солнечные ожоги. Кальций – плоды водянистые и невкусные, но могут вырасти достаточно большими. Цветы плохо формируют завязь, а молодые листья скручиваются.

– плоды водянистые и невкусные, но могут вырасти достаточно большими. Цветы плохо формируют завязь, а молодые листья скручиваются. Магний – листочки становятся желтыми, имеет коричневые пятна.

– листочки становятся желтыми, имеет коричневые пятна. Марганец – листья становятся бледными или вообще желтоватого оттенка.

– листья становятся бледными или вообще желтоватого оттенка. Железо – на молодых листьях появляются бледно-зеленые пятна.

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Как ускорить созревание арбузов и дынь?

Кроме внесения нужных удобрений, вы можете использовать еще несколько лайфхаков для того, чтобы первыми среди соседей получить сочные и вкусные плоды дыни и арбуза. Вот несколько элементарных методов, которыми пользуются все опытные огородники: