Вирощування кавунів та динь – це непросте завдання, адже обидві культури вважаються досить примхливими у догляді, повідомляє 24 Канал. Щойно кавуни починають цвісти і на них з'являється зав'язь – вони вже потребують підживлення.

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Чим підживити дині та кавуни?

Найкращий варіант для підживлення кавунів на городі – це гній, курячий послід та деревний попіл. Ці добрива зроблять дива з урожайністю культури, але підживлення мають свої плюси та мінуси.

Наприклад, попіл містить чимало фосфору, калію та чимало інших корисних елементів. Він може підживлювати землю з кавунами і динями протягом тривалого часу. Але є й недоліки: попіл містить мало азоту, який також потрібний для росту зеленої маси кавунів. І іноді використання попелу через це може стати ризикованим.

А ось гній великої рогатої худоби – це добриво, що містить достатню кількість азоту та калію.



Кавуни можна підживити попелом та гноєм / Фото Pexels

Які поживні речовини потрібні кавунам та диням?

Під час догляду за баштанними культурами можна визначити, яких поживних речовин їм не вистачає – для цього потрібно звернути увагу на те, як виглядає листя рослин.

До речі, раніше ми вже розповідали, які дні червня є найбільш вдалими для посадки кавунів та динь.

Фосфор – листя має брудний зелений колір, а біля основи паростка листя жовтіє, має коричневі плями. Сама рослина має слабку кореневу систему.

– листя має брудний зелений колір, а біля основи паростка листя жовтіє, має коричневі плями. Сама рослина має слабку кореневу систему. Калій – плоди мають нерівномірну форму, збільшені до кінця та швидко в'януть. Листя жовтішає та отримує сонячні опіки.

– плоди мають нерівномірну форму, збільшені до кінця та швидко в'януть. Листя жовтішає та отримує сонячні опіки. Кальцій – плоди водянисті та несмачні, але можуть вирости досить великими. Квіти погано формують зав'язь, а молоде листя скручується.

– плоди водянисті та несмачні, але можуть вирости досить великими. Квіти погано формують зав'язь, а молоде листя скручується. Магній – листочки стають жовтими, має коричневі плями.

– листочки стають жовтими, має коричневі плями. Марганець – листя стає блідим чи взагалі жовтуватого відтінку.

– листя стає блідим чи взагалі жовтуватого відтінку. Залізо – на молодому листі з'являються блідо-зелені плями.

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Як прискорити дозрівання кавунів та динь?

Окрім внесення потрібних добрив, ви можете використати ще кілька лайфхаків для того, аби першими серед сусідів отримати соковиті та смачні плоди дині та кавуна. Ось кілька елементарних методів, якими користуються усі досвідчені городники: