Фиалка будет цвести круглый год: нужно одно копеечное удобрение

Фиалки – это довольно неприхотливые комнатные растения, которые могут цвести практически круглый год при правильном уходе. Вероятно, поэтому они так популярны среди цветоводов.

Роскошное цветение фиалки может украсить любой подоконник. Но для того, чтобы оно продолжалось достаточно долго, нужно позаботиться о правильной подкормке, сообщает 24 Канал.

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Чем подкормить фиалки?

Опытные цветоводы знают, что трудно найти для фиалок лучше удобрение чем обычные дрожжи. Они безопасны и эффективны, а также стоят копейки. Впрочем, это не влияет на то, что они содержат множество питательных микроэлементов – в том числе и такие важные для любого растения фосфор, азот, калий и другие. Кроме того, дрожжи могут улучшить структуру почвы и сделать ее более питательной и воздухопроницаемой.

А для того, чтобы приготовить питательный и полезный раствор, нужно растворить чайную ложку сухих дрожжей в литре теплой воды и оставить под крышкой на несколько часов, чтобы начались процессы брожения. После этого раствор можно использовать для полива фиалок.

Но учитывайте, что поливать таким удобрением цветы можно не чаще, чем раз в месяц – избыток удобрения для растений может стать не менее губительным, чем его недостаток. Кроме полива, для подкормки сухие дрожжи можно просто замешивать в почву в горшке. Так растение будет получать питательные вещества прямо из земли в течение нескольких недель.



Фиалки нужно время от времени подпитывать / Фото Pexels

Еще одно средство, которое часто используют цветоводы – это йодный раствор. Для того, чтобы приготовить его, нужно взять каплю йода и растворить ее в 3 литрах воды. Предварительно воду нужно отстоять, а подкормку можно использовать всего 3 – 4 раза за сезон – в таком случае фиалки точно быстро порадуют вас прекрасным цветением.

Иногда огородники также прибегают к несколько более сложной подкормке древесной золой. Это вещество является природным источником калия и фосфора, а потому помогает улучшить состояние почвы, бороться с вредителями и насекомыми.

Впрочем, не все растения можно подпитывать так. Ранее мы рассказывали, под какие овощи нельзя вносить золу, чтобы не загубить растения.

Для подкормки из золы столовую ложку вещества нужно растворить в литре воды. Настаивайте в течение дня, а потом поливайте средством фиалки раз в две недели.