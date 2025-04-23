Фіалка цвістиме цілий рік: потрібно одне копійчане добриво

Фіалки – це досить невибагливі кімнатні рослини, що можуть цвісти практично цілий рік за правильного догляду. Певно, тому вони такі популярні серед квітникарів.

Розкішне цвітіння фіалки може прикрасити будь-яке підвіконня. Та для того, аби воно тривало досить довго, потрібно подбати про правильне підживлення, повідомляє 24 Канал.

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Чим підживити фіалки?

Досвідчені квітникарі знають, що важко знайти для фіалок краще добриво за звичайні дріжджі. Вони безпечні та ефективні, а також коштують копійки. Втім, це не впливає на те, що вони містять безліч поживних мікроелементів – зокрема й такі важливі для будь-якої рослини фосфор, азот, калій та інші. Окрім того, дріжджі можуть покращити структуру ґрунту та зробити його більш поживним та повітропроникним.

А для того, аби приготувати поживний та корисний розчин, потрібно розчинити чайну ложку сухих дріжджів у літрі теплої води та залишити під кришкою на кілька годин, аби почалися процеси бродіння. Після цього розчин можна використовувати для поливу фіалок.

Та зважайте, що поливати таким добривом квіти можна не частіше, ніж раз на місяць – надлишок добрива для рослин може стати не менш згубним, ніж його нестача. Окрім поливу, для підживлення сухі дріжджі можна просто замішувати у ґрунт в горщику. Так рослина буде отримувати поживні речовини прямо з землі протягом кількох тижнів.



Фіалки потрібно час від часу підживлювати / Фото Pexels

Ще один засіб, який часто використовують квітникарі – це йодний розчин. Для того, аби приготувати його, потрібно взяти краплю йоду та розчинити її у 3 літрах води. Попередньо воду потрібно відстояти, а підживлення можна використовувати всього 3 – 4 рази за сезон – у такому випадку фіалки точно швидко потішать вас прекрасним цвітінням.

Іноді городники також вдаються до дещо складнішого підживлення деревним попелом. Ця речовина є природним джерелом калію та фосфору, а тому допомагає покращити стан ґрунту, боротися зі шкідниками та комахами.

Втім, не всі рослини можна підживлювати так. Раніше ми розповідали, під яку городину не можна вносити попіл, аби не загубити рослини.

Для підживлення з попелу столову ложку речовини потрібно розчинити у літрі води. Настоюйте протягом дня, а тоді поливайте засобом фіалки раз на два тижні.