Попіл – це підживлення, що багате на калій та фосфор, а це два основні елементи, які зазвичай потрібні рослинам для росту та розвитку, повідомляє 24 Канал. Ось тільки для деяких рослин він не буде корисним, тож застосовувати його варто обережно.

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Які рослини не можна підживлювати попелом?

Попіл – це добриво, що розкислює ґрунт. І, звісно, більшість рослин на городі надають перевагу слабокислим, нейтральним чи слаболужним ґрунтам. Втім, є невелика група рослин, яку називають ацидофілами – і краще вони ростуть у кислій землі.

Тому попелом підживлювати їх зовсім не радять.

Городні культури . Деревним попелом не можна підживлювати редис, щавель, кавуни – для них кислий ґрунт працює найкраще.

. Деревним попелом не можна підживлювати редис, щавель, кавуни – для них кислий ґрунт працює найкраще. Квіти. З квітучих рослин є навіть більше таких, що не люблять підживлення ґрунту. Зокрема, уникати його потрібно під час удобрення вересу, папороті, конвалій, садової азалії, гортензії та рододендронів.



Не всі рослини можна підживлювати попелом / Фото Pexels

Як не можна підживлювати попелом?

Для того, аби підживлювання попелом принесло користь – навіть для тих рослин, на яких можна його використовувати – потрібно знати кілька правил використання попелу як добрива.

Перш за все, зберігати його потрібно у сухому місці. Зважайте, що якщо він намокне, почне втрачати всі свої поживні властивості, і з нього вийде калій, який є одним з найцінніших елементів у складі добрива. Окрім того, попіл не можна змішувати з пташиним послідом та гноєм, адже попіл тільки зробить попередні підживлення марними, знижуючи вміст азоту у них.

До речі, навесні потрібно замислитися не тільки про підживлення городу попелом, але й про посадку картоплі. Які бульби краще обрати для цього – великі чи малі, ми вже розповідали раніше.

Попіл, будучи лужним, сприяє випаровуванню азоту з органічних добрив. Азот тоді перетворюється на газоподібний аміак та випаровується в атмосферу, знижуючи ефективність органіки. Тому попіл та органічні добрива потрібно вносити у різний час.

Окрім того, не радять також поєднувати й підживлення попелом та суперфосфатом – у такому випадку фосфор буде погано засвоюватися. Не вносять попіл і разом з доломітовим борошном – усі ці препарати знижують кислотність ґрунту. І якщо внести їх разом, отримаєте подвійний ефект, який може стати згубним для рослин.