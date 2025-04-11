Кущі смородини за правильного догляду можуть потішити чималим урожаєм – і для цього потрібно подбати тільки про правильне підживлення, повідомляє 24 Канал. Тож зважайте на те, аби підібрати правильні добрива для рослин.

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Чим підживити смородину навесні

Ґрунт під кущами, що протягом досить тривалого часу ростуть на одному місці, упродовж вегетаційного періоду дуже сильно виснажується – і зрештою це, звісно ж, може вплинути на врожайність куща. І саме через це досвідчені городники радять вчасно і систематично проводити підживлення.

Перше підживлення потрібно робити азотом, азотними добривами чи органікою, яка також багата на цей поживний елемент. Завдяки азоту у смородини набагато краще ростимуть і пагони, і листя, а ягоди збільшаться у розмірі.

Підживлювати потрібно тоді, коли набрякнуть бруньки та розпуститься листя. Тоді розчиніть 2 столові ложки сечовини у 10 літрах води, полийте смородину у розрахунку два відра розчину на один кущ.



Смородину потрібно підживити / Фото Pexels

Коров'ячий перегній розчиняють у воді в пропорції 1:10 та вливають по 2 літри під кущ. Якщо ви маєте пташиний послід, його також потрібно розчинити у воді – цього разу у пропорції 1:15, а після цього полити кущі.

А ось друге підживлення відбувається вже перед цвітінням смородини – зазвичай у квітні – травні. Цього разу потрібно використати розчин нітрофоски. 50 грамів засобу розчиніть у 10 літрах води та полийте ділянку з розрахунку одне відро розчину на кущ.

До речі, навесні догляду потребує не тільки смородина, але й інші ягідні кущі. Ми вже розповідали раніше, як потрібно доглядати за малиною навесні.

Під час другого підживлення не завадить також використовувати сульфат калію – розчиніть 10 грамів речовини на літр води та полийте ним кущі.

Також часто для підживлення використовують аміачну селітру – вона прискорює ріст смородини та може підвищити її врожайність. Для приготування добрива потрібно зробити розчин – 1 столову ложку селітри розводять на літр води. Розчином потрібно полити смородину у сухий день.