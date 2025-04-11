Великдень цьогоріч будуть відзначати вже 20 квітня. А у Страсний тиждень потрібно ретельно підготуватися до цієї події, повідомляє 24 Канал. Втім, зараз саме в розпалі і городній сезон – а це значить, що потрібно розібратися, які рослини можна садити перед Великоднем і коли.

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Що і коли можна садити перед Великоднем?

Предки вірили, що впродовж Великого, або ж Страсного тижня та самого Великодня працювати на землі не можна, і це начебто є гріхом. У цей період усі садові та городні роботи краще відкласти. Існували також повір'я, начебто цього тижня земля не приймає насіння, і що б ви не посадили, воно не виросте, а врожай буде бідним.

Починається Страсний тиждень з Великого понеділка – і в цей день садити нічого не можна, адже врожай можуть залити дощі, і весь він згниє та не дасть урожаю. А якщо працювати і садити у середу – городину поб'є град.

До речі, раніше ми вже розповідали, які квіти потрібно висадити до Великодня – з цим затягувати точно не варто.

Не радять у тиждень перед Великоднем виконувати й інші справи, пов'язані із городництвом та садівництвом, адже вони начебто також успіху не принесуть. А в сам Великдень особливо небезпечною роботою може стати пиляння, різання чи рубання дров.



Перед Великоднем не радять садити город / Фото Pexels

Втім, священники не забороняють займатися городніми справами – особливо, якщо немає іншого часу, аби висадити рослини на городі. А якщо потрібно допомогти ближньому – наприклад, засадити город старенькій бабусі, то церква це навіть вітає. Будь-яка добра справа, як стверджують священники, не є гріхом.

До того ж існують і інші повір'я. Наприклад, деякі з них стверджують, що якщо посадити городину у Чистий четвер, то усе виросте чисте та гарне.