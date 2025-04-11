Пасху в этом году будут отмечать уже 20 апреля. А в Страстную неделю нужно тщательно подготовиться к этому событию, сообщает 24 Канал. Впрочем, сейчас как раз в разгаре и огородный сезон – а это значит, что нужно разобраться, какие растения можно сажать перед Пасхой и когда.

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Что и когда можно сажать перед Пасхой?

Предки верили, что в течение Великой, или Страстной недели и самой Пасхи работать на земле нельзя, и это якобы является грехом. В этот период все садовые и огородные работы лучше отложить. Существовали также поверья, вроде бы на этой неделе земля не принимает семена, и что бы вы не посадили, оно не вырастет, а урожай будет бедным.

Начинается Страстная неделя с Великого понедельника – и в этот день сажать ничего нельзя, ведь урожай могут залить дожди, и весь он сгниет и не даст урожая. А если работать и сажать в среду – овощи побьет град.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие цветы нужно высадить к Пасхе – с этим затягивать точно не стоит.

Не советуют в неделю перед Пасхой выполнять и другие дела, связанные с огородничеством и садоводством, ведь они вроде бы также успеха не принесут. А в саму Пасху особенно опасной работой может стать пиление, резки или рубки дров.



Перед Пасхой не советуют сажать огород / Фото Pexels

Впрочем, священники не запрещают заниматься огородными делами – особенно, если нет другого времени, чтобы высадить растения на огороде. А если нужно помочь ближнему – например, засадить огород старенькой бабушке, то церковь это даже приветствует. Любое доброе дело, как утверждают священники, не является грехом.

К тому же существуют и другие поверья. Например, некоторые из них утверждают, что если посадить овощи в Чистый четверг, то все вырастет чистое и хорошее.