Герань расцветет за считанные дни: идеальная подкормка за копейки

Герань – это любимый цветок не только садоводов, но и домашних цветоводов. Впрочем, иногда она бывает довольно прихотливой к уходу, и нужно изрядно постараться, чтобы заставить ее цвести.

Пеларгонию многие цветоводы ценят именно за неприхотливость и пышное цветение. При хороших условиях растение может хорошо расти даже без какого-то особого ухода, сообщает 24 Канал.

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Чем подкормить пеларгонию для обильного цветения?

Чаще всего, вероятно, можно увидеть рекомендации подкормить герань дрожжами – и появляются они не просто так. Такое элементарное удобрение может дать поразительные результаты за достаточно короткий срок.

Дрожжевой раствор содержит немало различных микроэлементов, которые могут активизировать переработку органических соединений и в почве, и в самих растениях. Состав и качество земли улучшаются, повышается иммунитет растения к болезням и вредителям, а также оно начинает активно расти и развивать корневую систему.

Приготовить подкормку очень просто – нужно только развести всего 100 граммов сухих дрожжей в четырех стаканах теплой воды. Тщательно перемешайте раствор, а когда он остынет до комнатной температуры, можно уже и использовать его для полива цветов. Проводить такую подкормку можно только один раз весной, летом и осенью.



Пеларгония нуждается в подкормке / Фото Pexels

Другое подручное средство, что может стать мощным удобрением – это обычный йод. Для приготовления такой подкормки нужно в литре воды растворить всего одну каплю продукта. Воду берите не холодную и отстоянную. За сутки до полива йодом землю в горшке нужно немного увлажнить и разрыхлить. Для одного горшка герани вполне хватит 7 столовых ложек раствора.

Кстати, с некоторыми комнатными растениями стоит быть осторожными. Ранее мы рассказывали о цветах, которые выгоняют из дома деньги.

А вот о последнем средстве, которое может заставить герань цвести без перерыва круглый год, не догадывается почти никто. Это – борная кислота. Для того, чтобы приготовить удобрение, в литр воды всыпьте 1 грамм кислоты и полейте герань. На цветок достаточно будет использовать стакан раствора.

Но если герань цветет нормально, и нужно только стимулировать дольше цветения, тогда подкормка используется иначе – в двух литрах воды растворяется 1 грамм борной кислоты, и этим раствором герань опрыскивают из пульверизатора.