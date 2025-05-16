Герань розквітне за лічені дні: ідеальне підживлення за копійки

Герань – це улюблена квітка не тільки садівників, але й домашніх квітникарів. Втім, іноді вона буває досить вибагливою до догляду, і потрібно неабияк постаратися, аби змусити її цвісти.

Пеларгонію чимало квітникарів цінують саме за невибагливість та пишне цвітіння. За хороших умов рослина може добре рости навіть без якогось особливого догляду, повідомляє 24 Канал.

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Чим підживити пеларгонію для рясного цвітіння?

Найчастіше, певно, можна побачити рекомендації підживити герань дріжджами – і з'являються вони не просто так. Таке елементарне добриво може дати разючі результати за досить короткий термін.

Дріжджовий розчин містить чимало різних мікроелементів, які можуть активізувати перероблення органічних сполук і у ґрунті, і в самих рослинах. Склад та якість землі покращуються, підвищується імунітет рослини до хвороб та шкідників, а також вона починає активно зростати та розвивати кореневу систему.

Приготувати підживлення надзвичайно просто – потрібно тільки розвести всього 100 грамів сухих дріжджів у чотирьох склянках теплої води. Ретельно перемішайте розчин, а коли він охолоне до кімнатної температури, можна вже й використовувати його для поливу квітів. Проводити таке підживлення можна тільки один раз навесні, влітку і восени.



Пеларгонія потребує підживлення / Фото Pexels

Інший підручний засіб, що може стати потужним добривом – це звичайний йод. Для приготування такої підгодівлі потрібно у літрі води розчинити всього одну краплю продукту. Воду беріть не холодну та відстояну. За добу до поливу йодом землю у горщику потрібно трохи зволожити та розпушити. Для одного горщика герані цілком вистачить 7 столових ложок розчину.

До речі, з деякими кімнатними рослинами варто бути обережними. Раніше ми розповідали про квіти, які виганяють з дому гроші.

А ось про останній засіб, який може змусити герань цвісти без перерви цілий рік, не здогадується майже ніхто. Це – борна кислота. Для того, аби приготувати добриво, в літр води всипте 1 грам кислоти та полийте герань. На квітку достатньо буде використати склянку розчину.

Та якщо герань цвіте нормально, і потрібно тільки стимулювати довше цвітіння, тоді підгодівля використовується інакше – у двох літрах води розчиняється 1 грам борної кислоти, і цим розчином герань обприскують з пульверизатора.