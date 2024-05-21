Подкормку кабачков рекомендуется проводить за неделю до высадки и до того, как появятся первые всходы. Уже во время цветения их надо поливать витаминами, поскольку именно в этой фазе растение тратит много сил на формирование бутонов.

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Первое удобрение вносят до посадки. Нужно перекопать участок и убрать всю лишнюю траву. Тогда вносится компост с перегноем. Органики нужно где-то 3 килограмма с добавлением минеральных удобрений – калия или нитрофоски.

Огородники говорят, что при тяжелой почве надо добавлять сухие опилки, при песчаном – торф, а если почва кислая, тогда поможет доломитовая мука.

Как подкармливать кабачки

После первой подкормки овощи стоит удобрять еще несколько раз. Рекомендуется выбирать органику или минеральные компоненты, которые быстро и эффективно насыщают почву полезными веществами. Их можно приобрести в специализированных магазинах и вносить следуя инструкции.



От подпитки кабачки начнут лучше расти / Фото Pexels

Подкормка кабачков народными методами

Йод. Для раствора нужно 40 капель вещества развести в 10 литрах воды. Полученное удобрение вносится под корень. Такая подкормка нужна в период цветения.

Дрожжи. К 0,5 литров воды добавьте 100 граммов дрожжей и дайте сутки настояться. После этого полученную смесь разведите в ведре воды и поливайте растение под корень.

Сахарный сироп. Для приготовления вам понадобится 0,5 килограммов сахара и 1 литр воды. В раствор добавьте масло клевера или гречихи. Готовым раствором можно опрыскивать растения. Запах от этой подкормки привлекает пчел и улучшит опыление.

Луковая шелуха. Сначала отварите шелуху лука. Полученную жидкость надо процедить и разбавить водой. Этот настой применяют для внекорневой подкормки.

Борная кислота. А вот это удобрение способно хорошо повлиять на синтез азота в почве. Разведите 2 грамма борной кислоты в 10 литрах воды. На 1 квадратный метр вам понадобится 1 литр такой подкормки.