Капуста иногда может плохо расти из-за довольно кислой почвы. В таком случае надо успеть до середины июля внести на грядку соду или мел. Таким образом вы сможете нормализовать кислотно-щелочной баланс.

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Чем подкормить капусту в июле

Попробуйте подкормить овощи йодированным раствором, который поможет тугим кочанам капусты завязаться. На 1 литр воды вам нужно 40 капель йода. Перемешайте все тщательно, а тогда подлейте под каждый куст. Это удобрение защитит капусту от болезней и ускорит завязывание кочанов.

За сезон сделайте 4 такие подкормки. Интервал между ними должен составлять 3 недели. Первый подлив сделайте в начале формирования первых листочков.



Эти подкормки влияют на рост головки капусты / Фото Pexels

Уже в июле и августе капуста нуждается в золе, которая содержит много фосфора и калия. Они помогают кочанам становиться тугими и наливаться. На 10 литров воды нужно 2 литра золы. Все тщательно перемешайте и дайте настояться в течение суток. Перед подливом 1 литр настоя разведите в 10 литрах воды и тогда поливайте под кусты. На один куст нужен 1 литр настойки.

Зола также хорошо раскисляет почву, а початки начинают формироваться тугими и большими, тогда и активизируется перетекание полезных веществ к головкам. Однако помните, что перед тем, как внести золу – почву надо хорошо увлажнить.