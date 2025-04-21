Для того, чтобы клубника дала хороший урожай, нужно позаботиться о правильном уходе, ведь растение достаточно прихотливое, сообщает 24 Канал. И особенно важно помнить о подкормках – без них ягоды не вырастут достаточно большими.

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Как правильно подкармливать клубнику весной?

Для того, чтобы получить щедрый урожай ягоды, очень важно не только подобрать правильные удобрения, но и запомнить несколько важных правил. Прежде всего, перекармливать кусты нельзя – но важно и следить за тем, каких питательных элементов ягодам не хватает.

Учитывайте, что недокармливание клубники удобрениями для ягоды все же не так страшно, как их избыток. Последнее прежде всего скажется не на количестве ягод, а на их пользе, вкусе, транспортабельности и тому подобное.

Также всегда нужно учитывать особенности сорта и разновидности клубники – обычные садовые сорта и ремонтантная клубника, хоть и похожи по принципу подпитки, и все же требуют совершенно разного подхода.

Еще одно важное правило, которое нужно запомнить огородникам – не пытайтесь компенсировать отсутствие другого ухода с помощью подкормки. Оно уместно только во время второго, а часто даже – только во время третьего года выращивания клубники.

Кстати, подкормить весной советуют не только клубнику, но и другие овощи. Ранее мы рассказывали, чем нужно подкормить чеснок, чтобы он вырос большим и не желтел.

Зато кустики, которые вы только что высадили, и что только укореняются и растут, не требуют столько ресурсов для роста и развития.



Клубнику нужно правильно подпитывать / Фото Pexels

Чем подкормить клубнику в апреле?

Когда начинается цветение клубники, кустикам особенно важно получить калий и фосфор. Эти элементы будут способствовать образованию бутонов и формированию завязей. Вот несколько лучших вариантов:

Пепельный настой – нужно использовать 100 граммов золы на ведро воды. Это богатый источник калия, что поможет повысить качество завязи.

– нужно использовать 100 граммов золы на ведро воды. Это богатый источник калия, что поможет повысить качество завязи. Суперфосфат . Он может способствовать обильному цветению и формированию крупных ягод.

. Он может способствовать обильному цветению и формированию крупных ягод. Борная кислота – используйте по грамму удобрения на литр воды. Она может стимулировать цветение и предотвращает опадение бутонов.

А вот для того, чтобы ягоды впоследствии были слаще, вы можете использовать йодный раствор, древесную золу и удобрения, содержащие магний – они помогут усилить фотосинтез, а это будет способствовать накоплению сахаров в ягодах.