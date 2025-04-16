Клубника требует особой подпитки, пишет 24 Канал. Ягоды огородники не только удобряют весной, но и летом и осенью.

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Чем подкормить посаженную клубнику весной

Для тех, кто будет сажать клубнику, рекомендуется использовать золу. А вот однолетние ягоды подкармливать не нужно. Обратите внимание на то, что зола и зола – это разные вещи.

В золе содержатся небольшие крупинки недогоревшего вещества черного размера. Пепел похож на серую пыль, образовавшуюся от горения сухих листьев, бумаги и травы. Клубнику надо посыпать золой – смесью из недогоревшего пепла и угля.



Названа лучшая подкормка клубники / Фото Pexels

Подкормка для клубники весной

Растение можно подкормить борной кислотой до появления первых цветочков. В 10 литрах воды надо развести чайную ложку борной кислоты, 30 капель йода и стакан древесной золы. Все это надо перемешать и полить раствором кусты ягоды.

Перед цветением клубнику стоит подкормить раствором йода. На 10 литров нужно 10 капель йода. Этим раствором опрыскивайте ягоды до образования цвета. Летом такое удобрение можно повторять каждые 10 дней.

Кстати, весной в уходе нуждается не только клубника, но и другие ягодные кусты. Мы уже рассказывали ранее, как нужно ухаживать за малиной весной.

Клубника начинает зацветать в мае-июне. В это время ягоды можно подкармливать калием, который содержится в коровяке. Надо раствору настояться 3 дня, а тогда поливать уже кусты. Также хорошим удобрением является калиевая селитра. Чайную ложку нужно развести в 10 литрах воды и перемешать.

Для завязывания бутонов стоит воспользоваться борной кислотой. В 10 литрах воды нужно развести 2 грамма марганцовки, кислоты и литр золы. Этим раствором нужно подливать грядку с ягодами.