5 кухонных отходов, которыми можно подкормить комнатные растения: они вас поблагодарят

Подкормка домашних растений может казаться непростым делом, ведь для этого нужно, прежде всего, купить их. Но иногда достаточно просто не выбрасывать некоторые вещи в мусорку.

Все комнатные растения нуждаются в подпитке, и если эту потребность очень долго игнорировать, это может привести к тому, что растения начнут расти значительно хуже, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Яичная скорлупа

После того, как почистите яйца, выбрасывать скорлупу точно не стоит – она может оказаться ценной подкормкой для вашего домашнего сада. Дело в том, что яичная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция, и это может принести немало пользы вашим вазонам.

Для некоторых растений это будет очень уместно, но все же нужно избегать использования такого удобрения на растениях любящих кислотную почву, например азалиях.

Цедра цитрусовых

Это – еще один пищевой отход, который можно использовать на пользу вашим растениям. Кожуры апельсинов, лимонов и грейпфрутов содержат природные соединения, отпугивающие муравьев, тлей и других вредителей, которые могут навредить комнатным растениям.

Корки нужно разбрасывать под растениями, или же закопать их в почве.



Кожуры цитрусовых очень полезны / Фото Pexels

Банановая кожура

Кожуры бананов можно легко использовать для подкормки растений, ведь они богаты фосфором, калий и кальций, что нужны для роста каждого растения. И закапывание банановых шкурок в землю – это лучший способ подпитки. Так они могут постепенно высвобождать питательные вещества.

Овощные обрезки

Если вы используете сельдерей, корнеплоды или различные фрукты для блюд, не спешите выбрасывать шелуху. Вместо этого закопайте их в землю вазонов, и уже через несколько недель вы заметите, что рост ваших комнатных растений значительно ускорился.