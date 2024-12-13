5 кухонних відходів, якими можна підживити кімнатні рослини: вони вам подякують

Підживлення домашніх рослин може здаватися непростою справою, адже для цього потрібно, перш за все, купити їх. Та іноді достатньо просто не викидати деякі речі у смітник.

Усі кімнатні рослини потребують підживлення, і якщо цю потребу дуже довго ігнорувати, це може призвести до того, що рослини почнуть рости значно гірше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Не робіть так, бо загине: як часто треба поливати монстеру

Яєчна шкаралупа

Після того, як почистите яйця, викидати шкаралупу точно не варто – вона може виявитися цінним підживленням для вашого домашнього саду. Річ у тому, що яєчна шкаралупа майже повністю складається з карбонату кальцію, і це може принести чимало користі вашим вазонам.

Для деяких рослин це буде дуже доречно, але все ж потрібно уникати використання такого добрива на рослинах що люблять кислотний ґрунт, як-от азаліях.

Цедра цитрусових

Це – ще один харчовий відхід, який можна використати на користь вашим рослинам. Шкірки апельсинів, лимонів та грейпфрутів містять природні сполуки, що відлякують мурах, попелиць та інших шкідників, що можуть нашкодити кімнатним рослинам.

Кірки потрібно розкидати під рослинами, аби ж закопати їх у ґрунті.



Шкірки цитрусових дуже корисні / Фото Pexels

Бананова шкірка

Шкірки бананів можна легко використати для підгодівлі рослин, адже вони багаті на фосфор, калій та кальцій, що потрібні для росту кожної рослини. І закопування бананових шкірок у землю – це найкращий спосіб підживлення. Так вони можуть поступово вивільняти поживні речовини.

Овочеві обрізки

Якщо ви використовуєте селеру, коренеплоди чи різні фрукти для страв, не поспішайте викидати лушпиння. Натомість закопайте їх у землю вазонів, і вже за кілька тижнів ви помітите, що ріст ваших кімнатних рослин значно прискорився.