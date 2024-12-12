Щоб цього не сталося, треба за нею розумно доглядати, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Кілька порад допоможуть зберегти монстеру вічнозеленою й пришвидшать ріст.
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Як часто треба поливати монстеру
Монстеру треба підливати тоді, коли верхніх 5 сантиметрів ґрунту стають сухими. Розкладу поливу можна не дотримуватися, але перевіряйте регулярно рослину на вологість. У похмуру погоду вазон споживає менше воли, а от в сонячну погоду може знадобитися більше води.
На частоту подиву впливає кілька факторів, на які треба звернути увагу, щоб розуміти, як саме підливати рослину.
- Тип ґрунту
Найкраще монстера росте в дренованому та вологому ґрунті. Чим швидше він висихає, тим частіше її треба підливати.
- Вологість і температура
Температура та вологість у вашій оселі впливають на рослину у воді. Монстера добре адаптовується до сухого середовища, а висока вологість посилює ріст. Найкраще рослина росте в температурі від 18 до 29 °C. Чим тепліше та сухіше у приміщенні, тим частіше потрібно поливати.
Правила поливання монстери / Фото Pexels
- Розмір горщика
Якщо горщик великий, то ґрунт в монстері буде пересихати повільніше, а це призведе до загнивання коренів.
- Освітлення
Монстера хоче багато яскравого світла, але надмірні прямі сонячні промені висушують ґрунт, тож частота поливів буде зростати.
Як правильно поливати монстеру
Рослину можна підливати двома способами – верхнім та нижнім поливом. Щодо першого варіанту, то поливати вазон треба так, щоб вода не почала витікати через дренажні отвори. Воду у піддоні треба злити через 30 хвилин.
Нижній полив потребує занурення горщика в ємність з водою. Це зміцнить кореневу система, оскільки вода надходить до коренів знизу.
Ознаками недостатнього поливу є коричневе та мляве листя, а надмірного поливу – зів’яле листя у вологому ґрунті чи жовте листя, яке сигналізує про загнивання коренів.