Щоб цього не сталося, треба за нею розумно доглядати, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Кілька порад допоможуть зберегти монстеру вічнозеленою й пришвидшать ріст.

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Як часто треба поливати монстеру

Монстеру треба підливати тоді, коли верхніх 5 сантиметрів ґрунту стають сухими. Розкладу поливу можна не дотримуватися, але перевіряйте регулярно рослину на вологість. У похмуру погоду вазон споживає менше воли, а от в сонячну погоду може знадобитися більше води.

На частоту подиву впливає кілька факторів, на які треба звернути увагу, щоб розуміти, як саме підливати рослину.

  • Тип ґрунту

Найкраще монстера росте в дренованому та вологому ґрунті. Чим швидше він висихає, тим частіше її треба підливати.

  • Вологість і температура

Температура та вологість у вашій оселі впливають на рослину у воді. Монстера добре адаптовується до сухого середовища, а висока вологість посилює ріст. Найкраще рослина росте в температурі від 18 до 29 °C. Чим тепліше та сухіше у приміщенні, тим частіше потрібно поливати.

Правила поливання монстери
Правила поливання монстери / Фото Pexels

  • Розмір горщика

Якщо горщик великий, то ґрунт в монстері буде пересихати повільніше, а це призведе до загнивання коренів.

  • Освітлення

Монстера хоче багато яскравого світла, але надмірні прямі сонячні промені висушують ґрунт, тож частота поливів буде зростати.

Як правильно поливати монстеру

Рослину можна підливати двома способами – верхнім та нижнім поливом. Щодо першого варіанту, то поливати вазон треба так, щоб вода не почала витікати через дренажні отвори. Воду у піддоні треба злити через 30 хвилин.

Нижній полив потребує занурення горщика в ємність з водою. Це зміцнить кореневу система, оскільки вода надходить до коренів знизу.

Ознаками недостатнього поливу є коричневе та мляве листя, а надмірного поливу – зів’яле листя у вологому ґрунті чи жовте листя, яке сигналізує про загнивання коренів.